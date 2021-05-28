Укртатнафта заявила про можливысть повністю забезпечити вітчизняний ринок бензинами

У відповідь на інформацію про припинення постачання білоруського бензину в Україну, ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку

Інформує Укртатнафта.

«Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ «Укртатнафта» забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.

З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ «Укртатнафта» майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне.

Крім того, збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного пального і скрапленого газу», — йдеться у заяві.

Раніше Термінал писав, що Укртатнафта збільшила випуск дизельного пального.