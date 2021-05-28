Видобуток «Укрнафти» у березні-квітні склав 250 тис. т нафти і конденсату

За оперативними даними, у березні-квітні 2021 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 249,5 тис. т нафти і конденсату і 180,9 млн м3 газу. Середньодобові показники видобутку вуглеводнів у березні-квітні склали 4,09 тис. т нафти і конденсату та 2,97 млн м3 газу.

Повідомляє Укрнафта.

Укрнафта виконала виробничий план з видобутку нафти і газу в березні та квітні. Основна увага приділяється операційній ефективності при роботі на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. У березні-квітні «Укрнафта» завершила капітальний ремонт (КРС) на 27 свердловинах, вивела з бездіяльності 7 свердловин, провела 5 операцій інтенсифікації та виконала 3 операції інтенсифікації без бригади КРС.

Раніше Термінал писав, що ПАТ «Укрнафта» завершила 2020 рік з прибутком.