2021-05-31: Ціни на нафту ростуть на очікуваннях збільшення попиту

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у понеділок зранку під час торгів змінилися в ціні до 69,09 долара за барель.



Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:52, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,54%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,72 долара за барель, додавши 0,60%.

Ціни на нафту виросли на початку азійських торгів у понеділок, чому сприяли перспективи зростання попиту на паливо в наступному кварталі, у той час, як інвестори очікували зустрічі ОПЕК+ цього тижня для отримання прогнозів щодо пропозиції, пише Reuters.