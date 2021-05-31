2021-05-31: В дрібному опті ціни стабільні

31 травня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні спостергігалося незначне зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.15% (4 коп/л) до 25.77 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро зросла на 0.11% (3 коп/л) до 26.58 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті збільшилося в ціні на 0.00% (1 коп/л) до 23.08 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.77
|0.15
|-1.78
|-1.58
|Бензин А-95 евро
|26.58
|0.11
|-1.89
|-2.04
|Дизельное топливо евро
|23.08
|0.04
|-1.34
|-3.19
Довідково:
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