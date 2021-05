Інвестор-екоактивіст наполягає на скороченні видобутку нафти і газу Exxon

Хедж-фонд Engine No. 1, який зумів провести як мінімум двох своїх кандидатів до ради директорів Exxon Mobil Corp., вважає, що компанії слід скоротити видобуток нафти й газу.



Про це пише Green Deal з посиланням на Financial Times.

«Їм треба виробити позицію для досягнення успіху. Це означає зниження виробництва нафти і газу в майбутньому », — сказав юрист Чарлі Пеннер, який очолював кампанію Engine No. 1 проти Exxon.

Хедж-фонд запустив кампанію в грудні минулого року, висунувши чотирьох кандидатів до ради директорів Exxon. Боротьба за голоси акціонерів, що стала однією з найдорожчих в історії Уолл-стріт, завершилася на річних зборах 26 травня.

Згідно з попередніми результатами голосування, два кандидати Engine No. 1 були обрані до ради директорів Exxon. Фонд очікує, що ще один його кандидат пройде в орган управління після того, як стануть відомі офіційні підсумки, ймовірно, в середині наступного тижня. Частка Engine No. 1 в Exxon становить лише $ 50 млн при капіталізації компанії в приблизно $ 250 млрд. Пеннер зазначив, що Engine No. 1 буде уважно стежити за діями керівництва Exxon. Деякі аналітики вважають, що менеджмент компанії може ігнорувати нових директорів.

«Я не рекомендую цього робити», — сказав Пеннер. Два найбільших акціонери Exxon — BlackRock і Vanguard — підтримали деяких кандидатів Engine No. 1. На думку екоактивістів, це свідчить про початок нової ери в відношенні Уолл-стріт до кліматичних ризиків. Хедж-фонд відзначав, що його кампанія пов’язана не тільки з кліматичної порядком, а й з фінансовими показниками Exxon.