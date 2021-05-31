Кабмін може звільнити МГУ від оплати за покупку ОГТСУ

Обновлено: Май 31, 2021. Тэги: ,

Кабмін може звільнити МГУ від оплати за покупку ОГТСУ

Кабінет міністрів доручив розробити проєкт додаткової угоди до договору між АТ «Укртрансгаз» і АТ «Магістральні газопроводи України».

Про це свідчить постанова Кабміну, опублікована на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін розширив план заходів з відокремлення Оператора ГТС (постанова №840 від 18 вересня 2019 року), внісши в нього пункт про необхідність укладення вищевказаної додаткової угоди, якщо ОГТСУ не буде учасником договору про надання послуг з організації транспортування природного газу через Україну.

ОГТСУ учасником такої угоди не є – вона з української сторони підписана НАК «Нафтогаз України», з російської – ПАТ «Газпром».

Згідно з постановою №538, у проєкті додаткової угоди до договору між МДУ і УТГ має бути зазначено, що в ньому не застосовується динамічна складова ціни, а ціна купленої 100% частки в ОГТСУ не повинна бути більше перерахованого НАК розміру дивідендів в спецфонд держбюджету відповідно до ст. 25 закону про держбюджет на 2020 рік.

Ця стаття передбачає надходження на поповнення статутного капіталу ОГТСУ, який на сьогодні становить 3,871 млрд грн. При цьому МГУ в грудні 2020 роки вже здійснило платіж УТГ в розмірі 3,85 млрд грн за корпоративні права в статутному капіталі ОГТСУ.

Таким чином, МГУ вже виплатило «Укртрансгазу» більшу частину коштів за покупку ОГТСУ.

Проєкт додаткової угоди повинен бути розроблений і поданий НАК, МГУ, Мінекономіки і Мінфіном на узгодження Кабміну до 15 червня 2021 року.

Читайте в «Терміналі», Україна не імпортує природний газ за контрактом з російським ПАТ «Газпром» уже 2000 днів – з 26 листопада 2015 року, закуповуючи ресурс виключно на західному кордоні країни.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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