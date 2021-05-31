МЗС РФ: У нас немає завдання призупинити постачання газу через Україну

Поставки російського газу через Україну триватимуть, поки діятимуть відповідні контракти, завдання призупинити поставки з введенням «Північного потоку 2″ у Росії немає, сказав в інтерв’ю РІА Новости директор Департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Біричевський.

Передає Прайм.

«Зараз контракт діє, а далі будуть переговори Газпрома і його партнерів в Україні. У нас немає завдання призупинити постачання газу через Україну. Росія ніколи не використовувала енергетику і свої природні ресурси як елемент тиску або шантажу. Якщо господарюючі суб’єкти домовляться, якщо є потреба в російському газі в тих чи інших регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам», — сказав Біричевський.

Російський дипломат зазначив, що Північний потік 2 є суто економічним проектом, а щодо транзиту газу через Україну існують певні контрактні зобов’язання. «І ці поставки через Україну триватимуть до тих пір, поки діятимуть відповідні контракти», — додав Біричевський.

Читайте у Терміналі: Байден пояснив, чому відмовився від санкцій проти Північного потоку-2.