ОПЕК очікує більш сильного дефіциту на ринку нафти в 2021 році

Обновлено: Май 31, 2021. Тэги: ,

ОПЕК очікує більш сильного дефіциту на ринку нафти в 2021 році

ОПЕК очікує більш сильного дефіциту на нафтовому ринку в 2021 році в порівнянні з прогнозами квітня, повідомляє агентство Блумберг з посиланням на внутрішні документи Альянсу.

Передає Прайм.

Відзначається, що попит на нафту перевищить пропозицію в середньому на 1,4 мільйона барелів на добу в поточному році, минулого місяця прогнозувалося перевищення на 1,2 мільйона барелів.

При цьому ОПЕК зберігає прогноз зростання світового попиту на нафту в 2021 році без змін – очікується зростання на 6 мільйонів барелів на добу. Альянс також знижує прогноз по видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК.

Прогноз ОПЕК також передбачає різке скорочення запасів — більш ніж на 2 мільйони барелів на добу щомісяця в період з вересня по грудень. Крім того, з липня прогнозується зниження запасів нижче середніх показників липня в 2015-2019 роках.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК + в квітні виконав угоду про скорочення видобутку нафти на 114%.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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