ОПЕК очікує більш сильного дефіциту на ринку нафти в 2021 році

ОПЕК очікує більш сильного дефіциту на нафтовому ринку в 2021 році в порівнянні з прогнозами квітня, повідомляє агентство Блумберг з посиланням на внутрішні документи Альянсу.

Передає Прайм.

Відзначається, що попит на нафту перевищить пропозицію в середньому на 1,4 мільйона барелів на добу в поточному році, минулого місяця прогнозувалося перевищення на 1,2 мільйона барелів.

При цьому ОПЕК зберігає прогноз зростання світового попиту на нафту в 2021 році без змін – очікується зростання на 6 мільйонів барелів на добу. Альянс також знижує прогноз по видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК.

Прогноз ОПЕК також передбачає різке скорочення запасів — більш ніж на 2 мільйони барелів на добу щомісяця в період з вересня по грудень. Крім того, з липня прогнозується зниження запасів нижче середніх показників липня в 2015-2019 роках.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК + в квітні виконав угоду про скорочення видобутку нафти на 114%.