Радницею голови правління Нафтогазу з міжнародних питань стала Світлана Заліщук

Світлана Заліщук призначена радницею голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Повідомляє Нафтогаз.
Заліщук координуватиме взаємодію Групи Нафтогаз з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, та виконуватиме представницьку функцію високого рівня. Одним з її пріоритетів буде протидія Північному Потоку-2.
«За попередні кілька років команда Нафтогазу домоглася майже неможливого — значного відтермінування добудови Північного потоку-2. Однак до перемоги іще далеко і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки Північного Потоку-2. Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для усієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи», — прокоментувала Світлана Заліщук своє призначення.
Раніше Термінал писав, що керівник Нафтогазу та українські парламентарі закликають США зберегти санкції проти «Північного потоку – 2».