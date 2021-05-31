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Україна та Нідерланди планують співробітничати у галузі водневої енергетики

Обновлено: Май 31, 2021. Тэги: , ,

Україна та Нідерланди планують співробітничати у галузі водневої енергетики

Потенціал партнерства України та Нідерландів у розвитку водневих технологій обговорили під час онлайн-зустрічі т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура, Посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов та Президент Української водневої ради Олександр Рєпкін.

Повідомляє Держенергоефективності.

К. Гура розповів про значний потенціал України у розвитку водневої енергетики,  а також про вже проведені дослідження різних методів генерації  водню, існуючої та необхідної інфраструктури для його зберігання та транспортування. Наразі ведеться робота над Стратегією розвитку водневої енергетики України до 2050 року.

У свою чергу, Посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов окреслив амбітні цілі водневої стратегії Нідерландів. Так, до 2025 р. планується встановити 500 МВт потужностей електролізерів, а до 2030 р. – збільшити їх до 3-4 ГВт, розвиваючи відповідну інфраструктуру. Наразі розробляється програма впровадження водневих технологій.

Разом із державою, доцільність водневих проєктів аналізує і бізнес. Як відомо, нідерландский консорціум оголосив про плани запустити проєкт NortH2. Він передбачає встановлення офшорних ВЕС у Північному морі, потужність яких сягне майже 10 ГВт. Також заплановано будівництво електролізера для перетворення енергії вітру в «зелений» водень.

За підсумками зустрічі сторони дійшли згоди щодо необхідності опрацювати потенційні шляхи співпраці України та Нідерландів у розвитку водневої енергетики, об’єднання науково-технічного потенціалу та обговорення можливостей для спільних пілотних проєктів.

Раніше Термінал писав, що Україна готується до запровадження водневої енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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