Вуглецевий податок ЄС не торкнеться торгівлі з Україною — Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила про згоду з Європейським Союзом, що запровадження механізму CBAM (Механізм коригування вуглецю на кордоні) не стосуватиметься обмежень у торгівлі з Україною. Про це вона заявила на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС та з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Передає Укрінформ.

Віцепрем’єр зазначила, що рішення Єврокомісії щодо CBAM може суттєво обмежити торгівлю України. “За розрахунками наших аналітичних центрів введення такого заходу фактично заблокувало б 20% усього експорту української продукції певних секторів на ринок Європейського Союзу”, — підкреслила Стефанішина.

Урядовець звернула увагу, що Україна розпочала офіційні консультації в рамках Угоди про асоціацію з цього питання, і в Брюсселі була досягнута згода стосовно того, що для України, як країни, яка має зону вільної торгівлі з ЄС, не можуть застосовуватися прямі обмеження у торгівлі.

Раніше Термінал писав, що Shell має скоротити викиди вуглецю на 45% до 2030 року.