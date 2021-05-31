Заходи з ліцензування імпорту з Білорусі мають технологічні причини – Мінекономіки

Заступник міністра економіки Тарас Качка прокоментував інформацію про припинення імпорту бензину з Білорусі.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, що зупинка імпорту бензину має технологічні причини й не матиме довгострокових наслідків.
«Новини щодо бензину за оперативною інформацією пов’язані з технологічними процесами на заводі білоруського виробника і без довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі. Політика щодо диверсифікації постачання буде посилена», – написав заступник міністра.
Чиновник закликав не піддавайтеся паніці.
«Звісно поява таких новин в один день живить конспірологічні теорії, але цього разу варто триматися раціонального розуміння ситуації.Прохання всіх — не зв‘язувати всі події до купи», — зауважив він.
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