20221-06-01: Дрібнооптові закупки пального здорожчали

2 червня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні спостергігалося незначне зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 1.39% (36 коп/л) до 26.15 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро зросла на 1.39% (37 коп/л) до 26.96 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.31% (7 коп / л) до 23.16 грн / л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.15
|1.39
|0.75
|-0.13
|Бензин А-95 евро
|26.96
|1.39
|0.61
|-0.67
|Дизельное топливо евро
|23.16
|0.31
|-0.55
|-2.88
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769
Email: oil@ukroil.com.ua