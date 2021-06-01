ДТЕК готовий розглядати пропозиції про продаж ТЕС і вугільних шахт

Група ДТЕК готова розглядати пропозиції про продаж своїх теплових електростанцій (ТЕС) і вугільних шахт.

Про це сказав в інтерв’ю Енергетичні правді генеральний директор компанії Максим Тимченко.

«Сьогодні ми робимо основну ставку на розвиток зеленої генерації як виробника електроенергії. Зараз ми готові розглядати продаж наших електростанцій і вугільних шахт», – сказав він.

Також Тимченко зазначив, що продаж будь-якого активу може здійснюватися тільки після отримання відповідних дозволів кредиторів ДТЕК. Також група буде орієнтуватися на стратегію держави в енергетичній галузі з урахуванням всіх соціальних питань.

«Що стосується того, в якому вигляді може бути продаж, то це може бути відкритий публічно організований процес. Якщо у нас буде попит на 10% портфеля станцій і шахт, значить продамо 10%. Якщо буде на 100%, значить продамо 100%. Але це точно не розпродаж», – підкреслив Тимченко.

Він зазначив, що реалізація цієї ідеї буде можливою, якщо Група побачить в цьому економічний інтерес.

«Якщо немає, тоді ми будемо далі працювати», – пояснив гендиректор компанії.

За його словами, в першу чергу варто очікувати, що група позбудеться свого російського вугільного активу – шахтоуправління «Обухівське».

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