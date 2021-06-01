ГарПок повернули до переліку суб’єктів ПСО

Кабінет міністрів знову включив державне підприємство «Гарантований покупець» до переліку суб’єктів покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії для населення.

Про це «ГарПок» повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Населення України буде і надалі отримувати електроенергію за доступними тарифами – Кабінет міністрів України продовжив дію ПСО для населення за участю нашого підприємства», – йдеться в повідомленні.

Як можна припустити з повідомлення, рішення було прийнято в кінці минулого тижня.

«Протягом всього двох днів: придбали електроенергію у «Енергоатома» і ЗАТ «Укргідроенерго», уклали всі необхідні додаткові угоди з постачальниками універсальних послуг (ПУП), продали електроенергію ПУП», – повідомляє підприємство.

Читайте в «Терміналі», заступник міністра енергетики пояснив основні зміни моделі ПСО.