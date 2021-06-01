Кабмін обрав заступницю Єрмака членом Наглядової ради Нафтогазу

Обновлено: Июнь 01, 2021. Тэги: , ,

Кабмін обрав заступницю Єрмака членом Наглядової ради Нафтогазу

Кабінет міністрів обрав Юлію Свириденко членом Наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Це рішення закріплене урядовим розпорядженням №529-р від 31 травня.

Юлія Свириденко обрана як представник держави терміном до ухвалення Урядом нових кадрових рішень, але не більше ніж на один рік.

Пані Свириденко обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента України. Раніше працювала в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на посадах заступника міністра та першого заступника міністра, виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 19 травня 2021 року переобрав Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлію Ковалів і Наталію Бойко членами наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Їхні повноваження продовжені до затвердження переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради, але не більше як на один рік.

Раніше «Термінал» писав, радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль пішла з посади. У НАК заявили, що «посилили управлінську команду» з протидії Північному потоку-2 Мироном Василиком та Романом Супруном. Як повідомили у НАК, Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в Групі Нафтогаз.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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