Кабмін обрав заступницю Єрмака членом Наглядової ради Нафтогазу

Кабінет міністрів обрав Юлію Свириденко членом Наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Це рішення закріплене урядовим розпорядженням №529-р від 31 травня.

Юлія Свириденко обрана як представник держави терміном до ухвалення Урядом нових кадрових рішень, але не більше ніж на один рік.

Пані Свириденко обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента України. Раніше працювала в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на посадах заступника міністра та першого заступника міністра, виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 19 травня 2021 року переобрав Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлію Ковалів і Наталію Бойко членами наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Їхні повноваження продовжені до затвердження переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради, але не більше як на один рік.

Раніше «Термінал» писав, радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль пішла з посади. У НАК заявили, що «посилили управлінську команду» з протидії Північному потоку-2 Мироном Василиком та Романом Супруном. Як повідомили у НАК, Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в Групі Нафтогаз.