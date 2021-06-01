Нафтогаз підготував трирічний договір на постачання газу для ТКЕ

Нафтогаз підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії.

Повідомляє Нафтогаз.

Із червня 2021 року і протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна складатиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи).

Цінові пропозиції для теплокомуненерго у наступних періодах (з 1 липня 2022 року та з 1 липня 2023 року) будуть проіндексовані.

У межах контракту довгострокова ринкова ціна поширюється лише на обсяг природного газу, який відповідає історичному обсягу споживання ТКЕ в частині виробництва тепла і гарячої води безпосередньо для потреб населення.

Додаткові обсяги газу відпускатимуться для теплокомуненерго за спотовою ціною.

Угоди про комерційні закупівлі газу в ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклали вже 34 великих підприємств теплокомуненерго, зокрема з Києва та Харкова.

Раніше Термінал писав, що Уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго.