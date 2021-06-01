Німецька делегація вирушила до США обговорити ситуацію із ПП-2

Напередодні першого візиту Президента США Джо Байдена в Європу, до Вашингтона вирушила ​​команда німецьких перемовників, яка повинна допомогти зблизити позиції США і Німеччини у ставленні до газопроводу «Північний потік-2».

Про це пише видання Блумберг.

Очолюють німецьку делегацію зовнішньополітичний радник канцлера Ангели Меркель- Ян Хеккер і радник з економічних питань — Ларс-Хендрік Реллер. Вони зустрінуться з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і новим торговим представником США Кетрін Тай.

Читайте в «Терміналі» ще, Президент США Джо Байден заявив, що він відмовився від нових заборонних заходів щодо газопроводу «Північний потік — 2», через те, що його будівництво майже закінчено, а нові санкції завадили б відносинам з Європою.