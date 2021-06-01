УБ: Сезонний дефіцит необробленої деревини викликав зростання цін

На продаж були виставлені лісоматеріали як хвойних, так і листяних порід різної довжини та діаметра.

Загалом понад 2,5 тисячі лотів, пише пресслужба УЕБ.

«За підсумками аукціону реалізовано понад 159 тис. куб м. деревини на загальну суму 250 млн. грн, що становить 99% від запропонованого обсягу. Зростання цін в результаті конкурентної боротьби склало 300-350%, а рекордне збільшення ціни учасниками — 340 кроків», — йдеться у повідомленні.

Найбільший обсяг продажу склала сосна звичайна, де спостерігалася найбільша конкуренція за лоти, також реалізовувались дуб, ясен, клен, граб, в’яз, береза. Загалом в аукціоні за перемогу змагались більше ніж 180 компаній-учасників.

“На квартальному аукціоні УЕБ реалізовано майже весь виставлений обсяг. Суттєве зростання ціни пояснюється дефіцитом деревини на ринку у зв’язку з сезонними обмеженнями на вирубку лісів», — прокоментував результати аукціону генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.