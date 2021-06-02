2021-06-02: Ціни на нафту зростають на рішеннях ОПЕК+

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 70,42 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,24%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 67,85 долара за барель, додавши 0,19%.

Ціни на нафту виросли в середу після того, як ОПЕК і її союзники підтвердили, що дотримуватимуться свого плану обережного відновлення постачання нафти в червні й липні, і на очікуваннях, що попит на паливо різко виросте влітку в США, пише Reuters.

Напередодні ціна на нафту марки Brent перевищила 71 долар, досягнувши 15-місячного максимуму.

«Investing.com» пише, що вартість серпневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:28 мск в середу становить $ 70,55 за барель, що на $ 0,30 (0,43%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,93 (1,3%) — до $ 70,25 за барель, максимуму з травня 2019 року. Ціна ф’ючерсів на WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу зросла на $ 0,23 (0,34%) — до $ 67,95 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 1,4 (2,1%) — до $ 67,72 за барель, максимуму з 22 жовтня 2018 року.