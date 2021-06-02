2021-06-02: Ціни на нафту зростають на рішеннях ОПЕК+

Обновлено: Июнь 02, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-06-02: Ціни на нафту зростають на рішеннях ОПЕК+

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 70,42 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,24%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 67,85 долара за барель, додавши 0,19%.

Ціни на нафту виросли в середу після того, як ОПЕК і її союзники підтвердили, що дотримуватимуться свого плану обережного відновлення постачання нафти в червні й липні, і на очікуваннях, що попит на паливо різко виросте влітку в США, пише Reuters.

Напередодні ціна на нафту марки Brent перевищила 71 долар, досягнувши 15-місячного максимуму.

«Investing.com» пише, що вартість серпневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:28 мск в середу становить $ 70,55 за барель, що на $ 0,30 (0,43%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,93 (1,3%) — до $ 70,25 за барель, максимуму з травня 2019 року. Ціна ф’ючерсів на WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу зросла на $ 0,23 (0,34%) — до $ 67,95 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 1,4 (2,1%) — до $ 67,72 за барель, максимуму з 22 жовтня 2018 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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