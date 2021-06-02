2021-06-02: Ціни в дрібному опті постійно зростають

2 червня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні спостергігалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на на 0.32% (8 коп/л) до 26.23 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро 0.36% (10 коп/л) до 27.05 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.34% (8 коп / л) до 23.24 грн / л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.23
|0.32
|1.06
|0.19
|Бензин А-95 евро
|27.05
|0.36
|0.97
|-0.32
|Дизельное топливо евро
|23.24
|0.34
|-0.00
|-2.54
Довідково:
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