Cитуація на ринку електроенергії потребує врегулювання — Міненерго

1 червня у Міністерстві енергетики відбулася нарада щодо вирішення проблемних питань на ринку електричної енергії з представниками НКРЕКП, НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець», НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Центренерго» та іншими виробниками та постачальниками електроенергії.

Повідомляє Міненерго.

«На сьогодні на організованих сегментах ринку електричної енергії склалася така ситуація з ціноутворенням, що потенційно створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду та, в перспективі, створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E» — наголошується в заяві міністерства.

На нараді учасники ринку наголосили на необхідності вжиття невідкладних заходів з імплементації попередньо напрацьованих пропозицій, зокрема, щодо:

можливості уведення тимчасової заборони трейдерам та електропостачальникам подавати заявки на продаж електроенергії на РДН/ВДР;

усунення на період профіциту електричної енергії цінових обмежень на організованих сегментах ринку, зокрема, шляхом ухвалення проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку»;

верифікації походження та обсягів проданої трейдерами та електропостачальниками електричної енергії на РДН/ВДР;

врегулювання проблемних питань ціноутворення на внутрішньодобовому ринку, зокрема, тимчасового запровадження мінімальної ціни на ВДР на рівні не нижче ніж на РДН;

опрацювання можливості тимчасового встановлення в поданих на РДН заявках на продаж електричної енергії мінімальної ціни на рівні, не нижче виробничої собівартості ДП «НАЕК «Енергоатом»;

погашення заборгованості перед виробниками на балансуючому ринку електричної енергії.

За результатами наради міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з листом щодо розгляду поданих учасниками ринку пропозицій.

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію Укренерго за моделлю ISO.