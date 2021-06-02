Cитуація на ринку електроенергії потребує врегулювання — Міненерго

Обновлено: Июнь 02, 2021. Тэги: , ,

Cитуація на ринку електроенергії потребує врегулювання — Міненерго

1 червня у Міністерстві енергетики відбулася нарада щодо вирішення проблемних питань на ринку електричної енергії з представниками НКРЕКП, НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець», НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Центренерго» та іншими виробниками та постачальниками електроенергії.

Повідомляє Міненерго.

«На сьогодні на організованих сегментах ринку електричної енергії склалася така ситуація з ціноутворенням, що потенційно створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду та, в перспективі, створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E» — наголошується в заяві міністерства.

На нараді учасники ринку наголосили на необхідності вжиття невідкладних заходів з імплементації попередньо напрацьованих пропозицій, зокрема, щодо:

  • можливості уведення тимчасової заборони трейдерам та електропостачальникам подавати заявки на продаж електроенергії на РДН/ВДР;
  • усунення на період профіциту електричної енергії цінових обмежень на організованих сегментах ринку, зокрема, шляхом ухвалення проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку»;
  • верифікації походження та обсягів проданої трейдерами та електропостачальниками електричної енергії на РДН/ВДР;
  • врегулювання проблемних питань ціноутворення на внутрішньодобовому ринку, зокрема, тимчасового запровадження мінімальної ціни на ВДР на рівні не нижче ніж на РДН;
  • опрацювання можливості тимчасового встановлення в поданих на РДН заявках на продаж електричної енергії мінімальної ціни на рівні, не нижче виробничої собівартості ДП «НАЕК «Енергоатом»;
  •  погашення заборгованості перед виробниками на балансуючому ринку електричної енергії.

За результатами наради міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з листом щодо розгляду поданих учасниками ринку пропозицій.

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію Укренерго за моделлю ISO.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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