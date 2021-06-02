Конгресмени-республіканці закликали Держдеп скасувати виключення із санкцій проти «Північного потоку-2»

20 конгресменів США від Республіканської партії звернулись з листом до Держсекретаря Ентоні Блінкена і закликали його скасувати виключення з санкцій для швейцарської компанії Nord Stream 2 AG та її керівника.

Передає Голос Америки.

«Ми звертаємось до вас із запитом негайно усунути ці непродумані винятки, обґрунтовані національними інтересами і застосувати повноваження обов‘язкового характеру, які затвердив Конгрес, щоб націлити [санкції] на страхові та сертифікаційні компанії, що беруть участь в проекті», — йдеться в листі, головним підписантом якого став лідер республіканців в Комітеті конгресмен Майкл Маккол.

Законодавці відзначили, що адміністрація Байдена визнала роль швейцарської Nord Stream 2 та її керівника, громадянина Німеччини, Маттіаса Варніга у проекті, однак висловили розчарування тим, що після такого визнання цій компанії та Варніга було надано виключення.

Конгресмени розкритикували позицію адміністрації Байдена щодо того, що такі санкції зашкодять відносинам США та Німеччини і ЄС і зауважили, що таке рішення «не зважає на думку країн, що перебувають на передовій у Центральні та Східній Європі, зокрема України». «Адміністрація, як видається, вважає інтереси Берліна більш пріоритетними, ніж інтереси решти Європи», — йдеться у листі.

Конгресмени також звернулись до Держдепу за інформацією стосовно переговорів із Німеччиною щодо можливої компенсації для України шкоди у разі, якщо «Північний потік-2» запрацює і скептично поставились до такої можливості.

Раніше Термінал писав, що німецька делегація вирушила до США обговорити ситуацію із ПП-2.