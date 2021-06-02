Майже 100 млн грн «теплих кредитів» видано у травні — Держенергоефективності

Обновлено: Июнь 02, 2021. Тэги: ,

Майже 100 млн грн «теплих кредитів» видано у травні — Держенергоефективності

Держенергоефективності підбило підсумки моніторингу дії програми «теплих кредитів» у травні. Як показує статистика, за місяць ще близько 2500 сімей взяли 99,4 млн грн «теплих кредитів» у банках на енергоефективні цілі.

Повідомляє Держенергоефективності.

У травні банки видали:

  • 89,9 млн грн кредитів – на утеплення приватних будинків;
  • 9,5 млн грн кредитів – на твердопаливні котли.

Всього з початку дії програми наприкінці березня і по сьогодні 9364 родини залучили 373 млн грн «теплих кредитів», щоб підвищити енергоефективність своїх будинків.

Читайте у Терміналі: З початку 2021 чітко розмежовуються «теплі кредити» та «Енергодім» — Чернишов.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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