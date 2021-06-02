Майже 100 млн грн «теплих кредитів» видано у травні — Держенергоефективності

Держенергоефективності підбило підсумки моніторингу дії програми «теплих кредитів» у травні. Як показує статистика, за місяць ще близько 2500 сімей взяли 99,4 млн грн «теплих кредитів» у банках на енергоефективні цілі.
Повідомляє Держенергоефективності.
У травні банки видали:
- 89,9 млн грн кредитів – на утеплення приватних будинків;
- 9,5 млн грн кредитів – на твердопаливні котли.
Всього з початку дії програми наприкінці березня і по сьогодні 9364 родини залучили 373 млн грн «теплих кредитів», щоб підвищити енергоефективність своїх будинків.
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