Стали відомі лідери конкурсу на посаду в НКРЕКП

Колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Олександр Формагей і ексзаступник міністра енергетики Юрій Бойко лідирують у конкурсі на посаду члена регулятора.

Про це написав голова конкурсної комісії з добору кандидатів в члени НКРЕКП Олексій Рябчин на сторінці в Facebook.

За результатами першого з двох етапів співбесіди кандидатів, Формагей набрав 67,5 балів, Бойко – 66,25 балів з 75 можливих.

По 65 балів набрали чинний член НКРЕКП Оксана Кривенко, яка згідно з указом президента з 1 липня підпадає під ротацію, голова громадського союзу «Енергетичний союз» Ольга Тагієва і замдиректора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук.

Бали решти 10 кандидатів коливаються від 61,25 до 40.

Фінальний тур визначення двох кандидатів, яких запропонують на вибір Кабінету міністрів для затвердження одного з них, буде проведено 7-8 червня, оголошення переможців – 8 червня по закінченню засідання.

Читайте також в «Терміналі», конкурсна комісія з відбору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) відібрала для участі в конкурсі на посаду члена НКРЕКП 11 з 16 кандидатів.