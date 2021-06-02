Стали відомі лідери конкурсу на посаду в НКРЕКП

Обновлено: Июнь 02, 2021. Тэги: ,

Стали відомі лідери конкурсу на посаду в НКРЕКП

Колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Олександр Формагей і ексзаступник міністра енергетики Юрій Бойко лідирують у конкурсі на посаду члена регулятора.

Про це написав голова конкурсної комісії з добору кандидатів в члени НКРЕКП Олексій Рябчин на сторінці в Facebook.

За результатами першого з двох етапів співбесіди кандидатів, Формагей набрав 67,5 балів, Бойко – 66,25 балів з 75 можливих.

По 65 балів набрали чинний член НКРЕКП Оксана Кривенко, яка згідно з указом президента з 1 липня підпадає під ротацію, голова громадського союзу «Енергетичний союз» Ольга Тагієва і замдиректора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук.

Бали решти 10 кандидатів коливаються від 61,25 до 40.

Фінальний тур визначення двох кандидатів, яких запропонують на вибір Кабінету міністрів для затвердження одного з них, буде проведено 7-8 червня, оголошення переможців – 8 червня по закінченню засідання.

Читайте також в «Терміналі», конкурсна комісія з відбору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) відібрала для участі в конкурсі на посаду члена НКРЕКП 11 з 16 кандидатів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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