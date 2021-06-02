УЕБ: З початку року на біржі продали скрапленого газу на 1,24 млрд грн

В травні 2021 року на Українській енергетичній біржі було проведено шість аукціонів з продажу скрапленого газу.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Ресурс своїх структурних підрозділів виставляло АТ «Укргазвидобування». За аналізований період реалізовано

7 334 тонн скрапленого газу, на загальну вартість 165,89 млн грн з урахуванням ПДВ.

Середньозважена ціна склалась на рівні 22 619,25 грн за тону. Загалом середньозважені ціни коливалися в діапазоні 21 815,33 – 24 116,89 грн/т. Найменша середня ціна за увесь місяць склалась на пункті відвантаження Тимофіївське ВПГ АТ «Укргазвидобування» – 22 641,87 грн/т (з ПДВ), а найвища зафіксована на Юліївському ВПГ АТ «Укргазвидобування» – 23 081,49 грн/т (з ПДВ).

Всього за п’ять місяців 2021 року на УЕБ реалізовано 56 278 тонн скрапленого газу на загальну вартість 1,24 млрд грн з урахуванням ПДВ. Середньозважені ціни коливалися в діапазоні 18 311,33 – 24 273,07 грн/т.(з ПДВ). Найвища ціна зафіксована у березні.