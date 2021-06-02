УЕБ: З початку року на біржі продали скрапленого газу на 1,24 млрд грн

Обновлено: Июнь 02, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: З початку року на біржі продали скрапленого газу на 1,24 млрд грн

В травні 2021 року на Українській енергетичній біржі було проведено шість аукціонів з продажу скрапленого газу.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Ресурс своїх структурних підрозділів виставляло АТ «Укргазвидобування». За аналізований період реалізовано
7 334 тонн скрапленого газу, на загальну вартість 165,89 млн грн з урахуванням ПДВ.

Середньозважена ціна склалась на рівні 22 619,25 грн за тону. Загалом середньозважені ціни коливалися в діапазоні 21 815,33 – 24 116,89 грн/т. Найменша середня ціна за увесь місяць склалась на пункті відвантаження Тимофіївське ВПГ АТ «Укргазвидобування» – 22 641,87 грн/т (з ПДВ), а найвища зафіксована на Юліївському ВПГ АТ «Укргазвидобування» – 23 081,49 грн/т (з ПДВ).

Всього за п’ять місяців 2021 року на УЕБ реалізовано 56 278 тонн скрапленого газу на загальну вартість 1,24 млрд грн з урахуванням ПДВ. Середньозважені ціни коливалися в діапазоні 18 311,33 – 24 273,07 грн/т.(з ПДВ). Найвища ціна зафіксована у березні.

Автор:

(Всего статей: 18232)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: