Уряд планує підняти граничну ціну бензину і ДП приблизно на 0,6 грн / л

Обновлено: Июнь 02, 2021. Тэги: , ,

Уряд планує підняти граничну ціну бензину і ДП приблизно на 0,6 грн / л

Кабінет міністрів планує підняти граничну ціну бензину і дизельного палива приблизно на 0,6 грн / л.

Відповідне рішення винесено на порядок денний засідання уряду 2 червня, пише Енергореформа.

Планується ухвалити зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про карантинних та протиепідемічні заходи, яке постановою від 14 травня 2021 року був доповнено пунктом 41/4, згідно з яким кабмін встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива — не вище 7 грн / літр і бензину — не вище 5 грн / літр.

Відповідно до запропонованих змін до цього пункту, середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України», проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ) та офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати в розмірі $ 27 / тонна, що додасть до вартості літра бензину 0,56 грн, до ДТ — 0,62 грн / л.

Під витратами передбачаються витрати на логістичне забезпечення та інші витрати, згідно з зовнішніми економічними договорами. У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що необхідність уточнення механізму розрахунку «Нафтогазом» середньої вартості палива виникла виходячи з практики застосування державного регулювання ціноутворення в цій сфері.

Згідно з проєктом, оприлюднення міністерством середніх цін одного літра ДТ і бензину належить щомісяця, як і було зазначено в чинній постанові — 3, 13 і 23 числа.

Читайте в «Терміналі» також, президент і уряд готові розглянути пропозиції, щоб позбавити країну від нелегальних продавців нафтопродуктів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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