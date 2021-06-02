Уряд планує підняти граничну ціну бензину і ДП приблизно на 0,6 грн / л

Кабінет міністрів планує підняти граничну ціну бензину і дизельного палива приблизно на 0,6 грн / л.

Відповідне рішення винесено на порядок денний засідання уряду 2 червня, пише Енергореформа.

Планується ухвалити зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про карантинних та протиепідемічні заходи, яке постановою від 14 травня 2021 року був доповнено пунктом 41/4, згідно з яким кабмін встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива — не вище 7 грн / літр і бензину — не вище 5 грн / літр.

Відповідно до запропонованих змін до цього пункту, середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України», проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ) та офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати в розмірі $ 27 / тонна, що додасть до вартості літра бензину 0,56 грн, до ДТ — 0,62 грн / л.

Під витратами передбачаються витрати на логістичне забезпечення та інші витрати, згідно з зовнішніми економічними договорами. У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що необхідність уточнення механізму розрахунку «Нафтогазом» середньої вартості палива виникла виходячи з практики застосування державного регулювання ціноутворення в цій сфері.

Згідно з проєктом, оприлюднення міністерством середніх цін одного літра ДТ і бензину належить щомісяця, як і було зазначено в чинній постанові — 3, 13 і 23 числа.

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