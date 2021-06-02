В Міненерго пояснили позицію щодо підвищення тарифів на електроенергію

Міністерство енергетики найближчим часом надасть проект нової моделі покладання спецобов’язків учасників ринку електричної енергії (ПСО).

Про це повідомляється на сайті відомства.

«Нова модель покладання спецобов’язків учасників ринку електричної енергії (ПСО), на основі якої формуються тарифи на електроенергію для населення, знаходиться на стадії розробки. Найближчим часом ми представимо проект документа (проект нової моделі/методики ПСО), який обов’язково передбачатиме захист малозабезпечених верств населення», – йдеться в документі.

При цьому в Міненерго підкреслили, що не виступали з пропозиціями та сформованим баченням формування тарифів на електроенергію.

«Зараз йдуть дискусії з учасниками ринку і готується комплексне рішення серйозних проблем галузі», – повідомили у відомстві.

Читайте в «Терміналі», кабінет міністрів знову включив державне підприємство «Гарантований покупець» до переліку суб’єктів покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії для населення.