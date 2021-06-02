Олена Зеркаль стала радником міністра енергетики Германа Галущенка.
У цьому статусі Зеркаль взяла участь в онлайн-зустрічі керівництва відомства з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, пише пресслужба міністерства.
«З української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічі обговорювалося стратегічне партнерство України та ЄС, інтеграція об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України в європейську ENTSO-E, зобов’язання країни проводити реформи в енергетиці та газопровід «Північний потік-2″.
«Термінал» писав, радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль пішла з посади.