2021-06-03: Ціна на нафту Brent під час торгів зросла майже до $72 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 71,76 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,57%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 69,22 долара за барель, додавши 0,57%.

У четвер ціни на нафту росли третій день поспіль на очікуваннях зростання попиту на паливо, особливо в США, Європі і Китаї; тим часом великі виробники з ОПЕК+ зберігають план щодо постачання, пише Reuters.

Фахівці з прогнозування ринку, включаючи Організацію країн-експортерів нафти і її союзників, відому як ОПЕК+, сходяться на думці, що попит на нафту перевищить пропозицію в другій половині 2021 року, що призвело до недавнього стрибка цін. Дані ОПЕК+ показують, що до кінця року попит на нафту сягатиме 99,8 млн барелів на добу проти пропозиції 97,5 млн барелів на добу.

«Investing.com» пише, що вартість серпневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:41 мск в четвер складає $ 71,84 за барель, що на $ 0,49 (0,69%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подорожчали на $ 1,1 (1,6%) — до $ 71,35 за барель, максимуму з січня 2020 року.

Ціна ф’ючерсів на WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,44 (0,64%) — до $ 69,27 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 1,11 (1,6%) — до $ 68,83 за барель, максимуму з 22 жовтня 2018 року.