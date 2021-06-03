2021-06-03: Ціна на нафту Brent під час торгів зросла майже до $72 за барель

Обновлено: Июнь 03, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-06-03: Ціна на нафту Brent під час торгів зросла майже до $72 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 71,76 долара за барель.

Про це пише  УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,57%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 69,22 долара за барель, додавши 0,57%.

У четвер ціни на нафту росли третій день поспіль на очікуваннях зростання попиту на паливо, особливо в США, Європі і Китаї; тим часом великі виробники з ОПЕК+ зберігають план щодо постачання, пише Reuters.

Фахівці з прогнозування ринку, включаючи Організацію країн-експортерів нафти і її союзників, відому як ОПЕК+, сходяться на думці, що попит на нафту перевищить пропозицію в другій половині 2021 року, що призвело до недавнього стрибка цін. Дані ОПЕК+ показують, що до кінця року попит на нафту сягатиме 99,8 млн барелів на добу проти пропозиції 97,5 млн барелів на добу.

«Investing.com» пише, що вартість серпневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:41 мск в четвер складає $ 71,84 за барель, що на $ 0,49 (0,69%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подорожчали на $ 1,1 (1,6%) — до $ 71,35 за барель, максимуму з січня 2020 року.

Ціна ф’ючерсів на WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,44 (0,64%) — до $ 69,27 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 1,11 (1,6%) — до $ 68,83 за барель, максимуму з 22 жовтня 2018 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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