2021-06-03: Ціни в дрібному опті постійно корегуються

03 червня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні спостергігалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на на 0.24% (6 коп/л) до 26.31 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро 0.26% (7 коп/л) до 27.12 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.18% (4 коп / л) до 23.28 грн / л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.31
|0.24
|1.93
|0.46
|Бензин А-95 евро
|27.12
|0.26
|1.88
|0.10
|Дизельное топливо евро
|23.28
|0.18
|0.83
|-1.97
Довідково:
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