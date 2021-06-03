Дмитро Кулеба запросив США інвестувати у виробництво водню в Україні

Обновлено: Июнь 03, 2021. Тэги: , ,

Дмитро Кулеба запросив США інвестувати у виробництво водню в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі співголовою групи підтримки України у Палаті представників США, конгресвумен Марсі Каптур.

Розмова відбулася в контексті активізації контактів глави української дипломатії із представниками Конгресу США з метою протидії спільним загрозам України та США й обговорення пріоритетів розвитку стратегічного партнерства.

Дмитро Кулеба подякував Марсі Каптур за її особистий внесок у зміцнення двопартійної та двопалатної підтримки України в Конгресі США, просування важливих для нашої держави законодавчих ініціатив.

Конгресвумен наголосила, що група підтримки України готова і надалі разом з іншими членами Палати представників та Сенату США докладати зусиль задля стримування Російської Федерації від подальших агресивних дій проти Української держави.

Співрозмовники обговорили протидію Північному потоку — 2.

Окремою темою розмови став розвиток співпраці України та США в сфері відновлюваних джерел енергії.

Дмитро Кулеба нагадав, що минулоріч Європейський Союз затвердив довгострокову стратегію реформування сектору енергетики на основі економіки низьковуглецевого споживання. «За нашими підрахунками, Україна може задовольняти попит європейського ринку на “зелені” джерела енергії, ставши найбільшим постачальником водню”, — зазначив міністр.

У цьому контексті він запросив американську сторону інвестувати у виробництво водню в Україні та створення інфраструктури для його транспортування до Європи.

Читайте в «Терміналі» також, українська газотранспортна інфраструктура буде залучена для експорту екологічно чистого палива до ЄС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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