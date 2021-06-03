Дмитро Кулеба запросив США інвестувати у виробництво водню в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі співголовою групи підтримки України у Палаті представників США, конгресвумен Марсі Каптур.

Розмова відбулася в контексті активізації контактів глави української дипломатії із представниками Конгресу США з метою протидії спільним загрозам України та США й обговорення пріоритетів розвитку стратегічного партнерства.

Дмитро Кулеба подякував Марсі Каптур за її особистий внесок у зміцнення двопартійної та двопалатної підтримки України в Конгресі США, просування важливих для нашої держави законодавчих ініціатив.

Конгресвумен наголосила, що група підтримки України готова і надалі разом з іншими членами Палати представників та Сенату США докладати зусиль задля стримування Російської Федерації від подальших агресивних дій проти Української держави.

Співрозмовники обговорили протидію Північному потоку — 2.

Окремою темою розмови став розвиток співпраці України та США в сфері відновлюваних джерел енергії.

Дмитро Кулеба нагадав, що минулоріч Європейський Союз затвердив довгострокову стратегію реформування сектору енергетики на основі економіки низьковуглецевого споживання. «За нашими підрахунками, Україна може задовольняти попит європейського ринку на “зелені” джерела енергії, ставши найбільшим постачальником водню”, — зазначив міністр.

У цьому контексті він запросив американську сторону інвестувати у виробництво водню в Україні та створення інфраструктури для його транспортування до Європи.

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