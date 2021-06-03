Енергоатом: потрібні рішучі кроки для стабілізації ситуації та усунення маніпуляцій на ринку електроенергії

Масштаби маніпуляцій на ринку електричної енергії вимагають термінових та рішучих дій Регулятора. Та ухвалена 2 червня 2021 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), постанова №895 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 8 квітня 2020 року №766», не дозволяє вжити достатніх заходів для цінової стабілізації на організованих сегментах ринку.

Наголошує Енергоатом.

Компанія оцінює постанову НКРЕКП, покликану усунути маніпуляції на ринку, як недостатній крок для припинення схем «торгівлі повітрям», від якої виробники електричної енергії зазнають мільярдних збитків.

1 червня 2021 року в Міністерстві енергетики відбулася нарада з проблемних питань функціонування енергоринку. Вона пройшла за участі представників НКРЕКП, НЕК «Укренерго», ДП «Оператор ринку», ДП «Гарантований покупець», НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Центренерго» та інших виробників і постачальників електроенергії. Ключовою для обговорення темою стала ситуація з ціноутворенням на організованих сегментах ринку, що ставить під загрозу безпеку постачання електричної енергії споживачам, вкрай негативно впливає на підготовку до осінньо-зимового періоду та створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейською енергомережею ENTSO-E.

Учасники наради наполягали на необхідності терміново унеможливити маніпуляції з боку недобросовісних учасників ринку. Вони також також обговорили перспективи тимчасового встановлення у поданих на РДН заявках на продаж електричної енергії мінімальної ціни, яка не є нижчою за виробничу собівартість продукції ДП «НАЕК «Енергоатом», та підняли питання погашення заборгованості перед виробниками на балансуючому ринку.

За підсумками наради міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до Регулятора з листом щодо розгляду поданих учасниками ринку пропозицій. Серед них – можливість тимчасової заборони трейдерам та електропостачальникам подавати заявки на продаж електроенергії на РДН/ВДР; усунення на період профіциту електричної енергії цінових обмежень на організованих сегментах ринку; верифікація походження та обсягів проданої трейдерами та електропостачальниками електричної енергії на РДН/ВДР.

Однак НКРЕКП прийняла рішення, яке учасники ринку оцінюють як надто м’яке, воно не вплинуло на ситуацію на ринку в останні дні.

В Енергоатомі впевнені: щоб досягти цінової стабілізації на організованих сегментах ринку, потрібні набагато більш рішучі дії Регулятора. НАЕК «Енергоатом» закликає НКРЕКП повернутися до розгляду поданих учасниками ринку пропозицій та вжити усіх можливих заходів для фінансового збалансування роботи ринку.

Раніше Термінал писав, що Міненерго і МВФ проведуть консультації щодо реформування енергосектора.