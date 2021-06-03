Кабмін затвердив фінансовий план Нафтогазу

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2021 рік, а також умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради – представниками держави.
Відповідні розпорядження уряду від 2 червня №537-р і 538-р оприлюднено на Урядовому порталі ввечері 2 червня.
Глава правління НАК Юрій Вітренко уповноважений підписати договори з членами наглядової ради – представниками держави Наталією Бойко, Юлією Ковалів і Юлією Свириденко.
Текст фінансового плану в оприлюдненому розпорядженні відсутній.
«Термінал» писав, Кабінет міністрів доручив низці міністерств спільно Нафтогазом реструктуризувати борги підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).