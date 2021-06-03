Міненерго і МВФ проведуть консультації щодо реформування енергосектора

Міністр енергетики Герман Галущенко в режимі онлайн-конференції провів робочу зустріч з головою Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Іванною Владковою-Голлар.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Сторони обговорили виконання Україною програми реформ в енергетичній галузі та формування подальших планів.
Міненерго та МВФ продовжать подальшу співпрацю і проведуть експертні консультації для планування наступних кроків у реформуванні енергосектору.
У повідомленні уточнюється, що з боку Міненерго у зустрічі взяли участь радники міністра – ексзаступник міністра закордонних справ і ексрадниця голови правління НАК «Нафтогаз України» Лана Зеркаль та експерший заступник голови Мінекономіки і керівник з політичних питань Київської школи економіки (КШЕ) Павло Кухта.
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