Міненерго і МВФ проведуть консультації щодо реформування енергосектора

Обновлено: Июнь 03, 2021. Тэги: , ,

Міненерго і МВФ проведуть консультації щодо реформування енергосектора

Міністр енергетики Герман Галущенко в режимі онлайн-конференції провів робочу зустріч з головою Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Іванною Владковою-Голлар.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Сторони обговорили виконання Україною програми реформ в енергетичній галузі та формування подальших планів.

Міненерго та МВФ продовжать подальшу співпрацю і проведуть експертні консультації для планування наступних кроків у реформуванні енергосектору.

У повідомленні уточнюється, що з боку Міненерго у зустрічі взяли участь радники міністра – ексзаступник міністра закордонних справ і ексрадниця голови правління НАК «Нафтогаз України» Лана Зеркаль та експерший заступник голови Мінекономіки і керівник з політичних питань Київської школи економіки (КШЕ) Павло Кухта.

Читайте в «Терміналі», Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз середніх світових цін на нафту на поточний рік на 3,3 долара, до 50,03 долара за барель, випливає з січневої доповіді фонду World Economic Outlook (WEO).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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