Рубрика | Украина

Україна веде переговори з інвесторами щодо будівництва нафтопереробного заводу — ОП

Обновлено: Июнь 03, 2021. Тэги: ,

Україна веде переговори з інвесторами щодо будівництва нафтопереробного заводу — ОП

Україна веде переговори з інвесторами щодо будівництва нафтопереробного заводу, проте держава готова вкласти в проєкт і власні кошти.

Про це в інтерв’ю сказав  заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«У нас є ідея щодо власного НПЗ з переробки нафти. Нам потрібно зрозуміти, яку і звідки нафту переробляти. Якщо ми хочемо повний комплекс, то потрібна українська нафта. Нам потрібно зрозуміти, яким чином ми будемо отримувати нафту, щоб не залежати від будь-яких політичних ситуацій», – сказав він.

За словами Тимошенко, з цього питання вже проводилися переговори з декількома інвесторами. Водночас держава також готова вкладати кошти.

«Це велика інвестиція. Ми говорили з інвесторами, але і держава теж готова вкласти гроші в таке підприємство», – зазначив він.

Заступник голови Офісу президента також розповів про домовленості з інвесторами про будівництво в Одесі нафтових і газових терміналів.

«У рамках «Великого будівництва» Україна готова їх побудувати. Є питання, які вимагають доопрацювання, ними займається МЗС. Я думаю, що ми все-таки вийдемо на будівництво таких терміналів. Тим більше, що є попередні домовленості після візиту президента України в Катар. Нам би вони допомогли. Буде це шляхом будівництва через інвестора або за допомогою нашої держави», – повідомив він.

На цей час в Україні працює лише Кременчуцький НПЗ ( «Укртатнафта») проєктною потужністю 18,6 млн тонн. Максимально можливий обсяг переробки, за твердженням менеджменту компанії, становить 4,5 млн тонн.

Читайте в «Терміналі», Shell вдвое сократит мощность крупнейшего в мире НПЗ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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