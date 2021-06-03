Укргідроенерго залучить $211 млн для реалізації інвпестроєкту підвищення стійкості енергосистеми

ПрАТ «Укргідроенерго» залучить $211 млн для реалізації інвестиційного проєкту підвищення стійкості енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

«Інвестиційний проєкт «Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)» планується впровадити спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Фондом чистих технологій. Для реалізації буде залучено позики в розмірі 177 млн доларів США та 34 млн доларів США відповідно». Таке рішення за ініціативи Міненерго схвалив Уряд на засіданні 2 червня», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на територіях станцій ПрАТ «Укргідроенерго» буде встановлено 197 МВт літій – іонних систем накопичення енергії, які планується залучити для надання допоміжних послуг регулювання частоти та активної потужності, зокрема резерву підтримки частоти та резерву відновлення частоти.

Окрім того, для живлення власних потреб ГЕС і ГАЕС та для зарядження систем накопичення буде встановлено 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій. Використання об’єктів сонячної генерації забезпечуватиме альтернативне джерело енергії для власних потреб станцій і заряджання батарей, а також для підвищення пропозицій компанії на ринку електроенергії.

Встановлення гібридних установок з виробництва електроенергії на основі батарейних накопичувачів дозволить ПрАТ «Укргідроенерго» надати оператору системи передачі додатковий резерв підтримки частоти та розширити діапазон автоматичного резерву відновлення частоти, що є необхідними для забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України, дотримання операційної безпеки енергосистеми та якості електричної енергії.

«Термінал» писав, відсутність затвердженого фінансового плану створює для Товариства значні обмеження у здійсненні витрат відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку».