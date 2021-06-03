Укргідроенерго залучить $211 млн для реалізації інвпестроєкту підвищення стійкості енергосистеми

Обновлено: Июнь 03, 2021. Тэги: , ,

Укргідроенерго залучить $211 млн для реалізації інвпестроєкту підвищення стійкості енергосистеми

ПрАТ «Укргідроенерго» залучить $211 млн для реалізації інвестиційного проєкту підвищення стійкості енергосистеми.
Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.
«Інвестиційний проєкт «Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго»)» планується впровадити спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Фондом чистих технологій. Для реалізації буде залучено позики в розмірі 177 млн доларів США та 34 млн доларів США відповідно». Таке рішення за ініціативи Міненерго схвалив Уряд на засіданні 2 червня», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на територіях станцій ПрАТ «Укргідроенерго» буде встановлено 197 МВт літій – іонних систем накопичення енергії, які планується залучити для надання допоміжних послуг регулювання частоти та активної потужності, зокрема резерву підтримки частоти та резерву відновлення частоти.

Окрім того, для живлення власних потреб ГЕС і ГАЕС та для зарядження систем накопичення буде встановлено 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій. Використання об’єктів сонячної генерації забезпечуватиме альтернативне джерело енергії для власних потреб станцій і заряджання батарей, а також для підвищення пропозицій компанії на ринку електроенергії.

Встановлення гібридних установок з виробництва електроенергії на основі батарейних накопичувачів дозволить ПрАТ «Укргідроенерго» надати оператору системи передачі додатковий резерв підтримки частоти та розширити  діапазон автоматичного резерву відновлення частоти, що є необхідними для забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України, дотримання операційної безпеки енергосистеми та якості електричної енергії.

«Термінал» писав, відсутність затвердженого фінансового плану створює для Товариства значні обмеження у здійсненні витрат відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку».

Автор:

(Всего статей: 18243)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: