2021-06-04: Ціни на нафту Brent перевищили $70 за барель

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися в ході азійської сесії в п’ятницю.
На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в липні торгуються за ціною $68,55 за барель, пише «Investing.com».
На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні $ 66,41. Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, виріс на 0,02% і торгується на позначці $ 90,517. Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням в серпні знизився на 0,48%, досягнувши позначки $ 70,97 за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала $ 2,42 за барель.