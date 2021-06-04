2021-06-04: В дрібному опті ціни коливаються

04 червня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні спостергігалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на на 0.1% (2 коп/л) до 26.32 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за добу не змінилася і становить 27.12 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті теж не змінилося в ціні і становить 23.28 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.32
|0.06
|2.21
|-0.48
|Бензин А-95 евро
|27.13
|0.02
|2.14
|-0.73
|Дизельное топливо евро
|23.28
|0.02
|0.89
|-3.21
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769
Email: oil@ukroil.com.ua