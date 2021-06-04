ДБР проводило слідчі дії в Міненерго

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за зверненням Міністерства енергетики.
Про це пише пресслужба Міністрества.
Міністерство звернулося до ДБР 29 січня 2021 року за результатами внутрішнього аудиту.
«Предметом перевірки був процес передачі в експлуатацію газорозподільних мереж та їх складових, що належать державі і питання надходження коштів за цю експлуатацію до державного бюджету. Аудит проводився за період з квітня 2017 по січень 2021 р», – йдеться у повідомленні.
У Міненерго наголосили, що надають максимальне сприяння співробітникам ДБР у проведенні слідства.