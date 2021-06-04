Київтеплоенерго до нового сезону відремонтує обладнання понад 180 котелень

В ході підготовки до опалювального сезону 2021/2022 енергетики проведуть поточні ремонти обладнання 183 районних та квартальних котелень у Києві.

Про це пише пресслужба Київтеплоенерго.

На теплоджерелах проведуть діагностику, обслуговування та ремонт водогрійних котлів, відновлять їх обмурування, відремонтують системи горіння, перевірять стан газо- й теплопроводів, димових труб, насосного та іншого обладнання, що працює для генерації і транспортування тепла.

Сумарно районні та квартальні котельні за опалювальний сезон виробляють до 40% загального обсягу теплоенергії в Києві. У зоні їх обслуговування близько 5 тис. житлових будинків.

«Міжопалювальний період для нас не менш «гарячий», ніж опалювальний сезон. До початку холодів ми повинні підготувати усе обладнання і мережі. Головна мета ремонтної кампанії — забезпечення сталої безаварійної роботи теплопостачального комплексу взимку», – зазначив Василь Деревицький, директор СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго».

Київтеплоенерго три опалювальні сезони поспіль забезпечувало теплопостачання міста. Генерація теплової енергії здійснюється на двох потужних теплоелектроцентралях №5 і №6, а також майже на 200 теплоджерелах (станціях теплопостачання і котельнях). Компанія обслуговує третю за розміром в Європі систему теплових мереж протяжністю понад 2700 кілометрів.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики , НЕК «Укренерго» та НАЕК «Енергоатом» посилять координацію дій з метою підготовки до опалювального сезону 2021/2022 років.