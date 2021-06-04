Міненерго готує законопроєкт для подолання системної кризи на ринку електроенергії

Обновлено: Июнь 04, 2021. Тэги: ,

Міненерго готує законопроєкт для подолання системної кризи на ринку електроенергії

У Міністерстві енергетики розробляється проєкт закону, покликаний подолати кризу на ринку електричної енергії. Про це повідомив у своєму блозі у НВ.Бізнес перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Повідомляє Міненерго.

Він наголошує на тому, що на ринку електроенергії відбуваються систематичні «викривлення», ціна електроенергії часто нижча, ніж її собівартість, тому виробники недоотримують кошти і може виникнути загроза проходженню опалювального сезону.

 «Перша і найближча небезпека – це неякісна підготовка до найближчого опалювального сезону. Невчасне виконання планових ремонтів, відставання від графіку підготовки обладнання. Це може призвести до суттєвого дефіциту електроенергії. І одразу, за дивним «випадковим» збігом обставин, з’являться адепти відновлення імпорту з Росії і Білорусі, який буквально днями заборонили», – зазначив заступник міністра.

 За його словами, єдиний стратегічний вихід із кризової ситуації – це розвиток ринку за європейськими правилами, тобто, вихід всіх учасників ринку на електронні торги на біржах.

 «Зараз Міненерго готує законопроєкт, покликаний закріпити принцип обов’язковості електронних аукціонів. Зміни передбачатимуть, що всі учасники ринку електричної енергії, незалежно від форми власності, здійснюють продаж електричної енергії на енергетичних біржах за правилами, встановленими Кабінетом Міністрів», – розповів Юрій Власенко.

Раніше Термінал писав, що ДБР проводило слідчі дії в Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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