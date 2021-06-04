Міненерго готує законопроєкт для подолання системної кризи на ринку електроенергії

У Міністерстві енергетики розробляється проєкт закону, покликаний подолати кризу на ринку електричної енергії. Про це повідомив у своєму блозі у НВ.Бізнес перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Повідомляє Міненерго.

Він наголошує на тому, що на ринку електроенергії відбуваються систематичні «викривлення», ціна електроенергії часто нижча, ніж її собівартість, тому виробники недоотримують кошти і може виникнути загроза проходженню опалювального сезону.

«Перша і найближча небезпека – це неякісна підготовка до найближчого опалювального сезону. Невчасне виконання планових ремонтів, відставання від графіку підготовки обладнання. Це може призвести до суттєвого дефіциту електроенергії. І одразу, за дивним «випадковим» збігом обставин, з’являться адепти відновлення імпорту з Росії і Білорусі, який буквально днями заборонили», – зазначив заступник міністра.

За його словами, єдиний стратегічний вихід із кризової ситуації – це розвиток ринку за європейськими правилами, тобто, вихід всіх учасників ринку на електронні торги на біржах.

«Зараз Міненерго готує законопроєкт, покликаний закріпити принцип обов’язковості електронних аукціонів. Зміни передбачатимуть, що всі учасники ринку електричної енергії, незалежно від форми власності, здійснюють продаж електричної енергії на енергетичних біржах за правилами, встановленими Кабінетом Міністрів», – розповів Юрій Власенко.

Раніше Термінал писав, що ДБР проводило слідчі дії в Міненерго.