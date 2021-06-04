Міненерго розглядає кілька варіантів погашення боргів перед ВДЕ

У 2021 році Міненерго планує розв’язати проблему погашення боргів перед ВДЕ через зміни умов роботи на ринку.

Про це сказав у ВР міністр енергетики Герман Галущенко.

Він також додав, що у Міністерстві енергетики опрацьовують кілька варіантів розв’язання питання заборгованості перед виробниками з відновлюваних джерел енергії.

«Ми працюємо над цим питанням. Питання має дві складові. Перше — це ті борги, які утворились у минулий період. Зараз ми розглядаємо декілька опцій їх погашення. Одна з них — це «зелені» облігації «Укренерго»», — сказав Галущенко.

Щодо нових боргів, які утворилися вже в поточному році, то, за словами Галущенка, цю проблему планується вирішити через зміни умов роботи на ринку.

«Друге питання — це виникнення нових боргів, які в цьому році вже теж з’явились. Ми працюємо над механізмом змін умов роботи на ринку, таким чином, щоб борги надалі взагалі не утворювались», — сказав Галущенко.

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