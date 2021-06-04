Міненерго розглядає кілька варіантів погашення боргів перед ВДЕ

Обновлено: Июнь 04, 2021. Тэги: , ,

Міненерго розглядає кілька варіантів погашення боргів перед ВДЕ

У 2021 році Міненерго планує розв’язати проблему погашення боргів перед ВДЕ через зміни умов роботи на ринку.

Про це сказав у ВР міністр енергетики Герман Галущенко.

Він також додав, що у Міністерстві енергетики опрацьовують кілька варіантів розв’язання питання заборгованості перед виробниками з відновлюваних джерел енергії.

«Ми працюємо над цим питанням. Питання має дві складові. Перше — це ті борги, які утворились у минулий період. Зараз ми розглядаємо декілька опцій їх погашення. Одна з них — це «зелені» облігації «Укренерго»», — сказав Галущенко.

Щодо нових боргів, які утворилися вже в поточному році, то, за словами Галущенка, цю проблему планується вирішити через зміни умов роботи на ринку.

«Друге питання — це виникнення нових боргів, які в цьому році вже теж з’явились. Ми працюємо над механізмом змін умов роботи на ринку, таким чином, щоб борги надалі взагалі не утворювались», — сказав Галущенко.

Читайте в «Терміналі»,виробники електроенергії з ВДЕ незадоволені ходом виконання меморандуму з урядом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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