Президент РФ висловився про транзит газу через Україну: ми не повинні всіх годувати

Президент Росії Володимир Путін, в рамках виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, у відповідь на зауваження про значимість для України російських грошей за транзит газу заявив, що у Росії немає обов’язку всіх годувати.

Передає Прайм.

«Ви думаєте, що ми повинні всіх годувати? У нас що, обов’язок такий — всіх годувати чи що?»—- сказав Путін.

Україна сама винна в тому, що за транзит газу отримує 1,5 мільярда доларів, а могла б отримають 3-4 мільярди, додав президент РФ.

«Вони зараз отримують від нас за транзит 1,5 мільярда доларів, отримували б три, чотири, п’ять, самі своїми руками все зламали», — сказав він.

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