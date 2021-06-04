Запаси газу в українських ПСГ менші минулорічних, але вищі середніх за останні п’ять років — Укртрансгаз

Станом на початок червня рівень газу в українських ПСГ досягнув 15,5 млрд куб. м. Це на 22 % вище ніж в середньому на цю дату протягом останніх п’яти років. Поступово зменшується питома вага запасів, зроблених іноземними компаніями. Зараз нерезидентам належить 4,4 млрд куб. м газу.

Повідомляє Укртрансгаз.

На початку червня запас природного газу в українських ПСГ становить 15,5 млрд куб. м. Це на 13 % менше минулорічних показників.

З початку сезону закачування, протягом травня 2021 року, до підземних газосховищ України надійшло 0,33 млрд куб. м природного газу. Це у чотири рази менше порівняно з травнем 2020 року.

Станом на 01.06.2021 іноземні трейдери зберігають у режимі «Митний склад» 4,4 млрд куб. м газу. Це у 2,1 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у «short haul» режимі накопичено 3,3 млрд куб. м.

Компанії-резиденти зберігають в режимі «Митний склад» 0,53 млрд куб. м, що в 2,5 раза менше ніж в аналогічний період 2020 року. Із них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі «short haul», дорівнює 0,46 млрд куб. м.

«Ми розпочали сезон закачування до українських ПСГ у невисокому темпі. У травні ціни на газ досягали рекордних показників, і газові трейдери «тримають паузу» в очікуванні кращих цінових пропозицій для створення запасів.

Враховуючи ці ринкові тенденції, в травні ми посилили програми модернізації, зокрема, проводимо роботи, що потребують суттєвого обмеження або зупинення процесу закачування газу. Таким чином, використовуємо можливість для підвищення надійності обладнання ПСГ під час проходження опалювального сезону 2021/2022», ‒ зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Раніше Термінал писав, що ціна газу в Європі опустилася нижче мінімальних в травні $ 300 / тис. куб. м.