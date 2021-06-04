Запаси газу в українських ПСГ менші минулорічних, але вищі середніх за останні п’ять років — Укртрансгаз

Обновлено: Июнь 04, 2021. Тэги: , , ,

Запаси газу в українських ПСГ менші минулорічних, але вищі середніх за останні п’ять років — Укртрансгаз

Станом на початок червня рівень газу в українських ПСГ досягнув 15,5 млрд куб. м. Це на 22 % вище ніж в середньому на цю дату протягом останніх п’яти років. Поступово зменшується питома вага запасів, зроблених іноземними компаніями. Зараз нерезидентам належить 4,4 млрд куб. м газу.

Повідомляє Укртрансгаз.

На початку червня запас природного газу в українських ПСГ становить 15,5 млрд куб. м. Це на 13 % менше минулорічних показників.

З початку сезону закачування, протягом травня 2021 року, до підземних газосховищ України надійшло 0,33 млрд куб. м природного газу. Це у чотири рази менше порівняно з травнем 2020 року.

Станом на 01.06.2021 іноземні трейдери зберігають у режимі «Митний склад» 4,4 млрд куб. м газу. Це у 2,1 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у «short haul» режимі накопичено 3,3 млрд куб. м.
Компанії-резиденти зберігають в режимі «Митний склад» 0,53 млрд куб. м, що в 2,5 раза менше ніж в аналогічний період 2020 року. Із них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі «short haul», дорівнює 0,46 млрд куб. м.

«Ми розпочали сезон закачування до українських ПСГ у невисокому темпі. У травні ціни на газ досягали рекордних показників, і газові трейдери «тримають паузу» в очікуванні кращих цінових пропозицій для створення запасів.

Враховуючи ці ринкові тенденції, в травні ми посилили програми модернізації, зокрема, проводимо роботи, що потребують суттєвого обмеження або зупинення процесу закачування газу. Таким чином, використовуємо можливість для підвищення надійності обладнання ПСГ під час проходження опалювального сезону 2021/2022», ‒ зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Раніше Термінал писав, що ціна газу в Європі опустилася нижче мінімальних в травні $ 300 / тис. куб. м.

Автор:

(Всего статей: 18252)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: