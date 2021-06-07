2021-06-07: нафта корекційно дешевшає після зростання минулого тижня

На ринку нафти в понеділок вранці спостерігається корекційне зниження цін, після того як минулого торгового тижня сировина подорожчала в середньому на 3-5% на тлі загального оптимізму на ринку. Він був викликаний сильними статданими по безробіттю в США, які, послабили побоювання інвесторів щодо більш швидкого посилення монетарної політики Федрезерву США.

Передає Прайм.

Станом на 9.02 за Києвом ціна серпневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижується на 0,6%, до 71,27 долара за барель. Липневі ф’ючерси на WTI дешевшають на 0,51%, до 69,11 долара за барель.

Інвестори також оцінюють перспективи збільшення попиту на» чорне золото » внаслідок поступового зняття обмежень на пересування.

«Основна увага все ще приділяється попиту, і дані про трафік свідчать про те, що літній сезон водіння повинен бути позитивним. Ринок повинен ще більше зміцнитися в найближчі тижні», — сказав агентству Блумберг старший стратег по сировинних товарах в Австралії і Новій Зеландії Banking Group Ltd. Деніел Хайнс (Daniel Hynes).

Раніше Термінал писав, що ОПЕК прогнозує швидке повернення попиту на нафту до доковідного рівня.