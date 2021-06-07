2021-06-07: нафта корекційно дешевшає після зростання минулого тижня

Обновлено: Июнь 07, 2021. Тэги: , ,

2021-06-07: нафта корекційно дешевшає після зростання минулого тижня

На ринку нафти в понеділок вранці спостерігається корекційне зниження цін, після того як минулого торгового тижня сировина подорожчала в середньому на 3-5% на тлі загального оптимізму на ринку. Він був викликаний сильними статданими по безробіттю в США, які, послабили побоювання інвесторів щодо більш швидкого посилення монетарної політики Федрезерву США.

Передає Прайм.

Станом на 9.02 за Києвом ціна серпневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижується на 0,6%, до 71,27 долара за барель. Липневі ф’ючерси на WTI дешевшають на 0,51%, до 69,11 долара за барель.

Інвестори також оцінюють перспективи збільшення попиту на» чорне золото » внаслідок поступового зняття обмежень на пересування.

«Основна увага все ще приділяється попиту, і дані про трафік свідчать про те, що літній сезон водіння повинен бути позитивним. Ринок повинен ще більше зміцнитися в найближчі тижні», — сказав агентству Блумберг старший стратег по сировинних товарах в Австралії і Новій Зеландії Banking Group Ltd. Деніел Хайнс (Daniel Hynes).

Раніше Термінал писав, що ОПЕК прогнозує швидке повернення попиту на нафту до доковідного рівня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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