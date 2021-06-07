2021-06-08: В дрібному опті ціни на пальне дещо зросли

07 червня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася і становить 26.33 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день трохи підвищилася — на 0.1% (2 коп / л) до 27.14 грн / л. У той же час, дизельне паливо євро в дрібному опті виросли в ціні на 0.25% (6 коп / л) до 23.34 грн / л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.33
|0.02
|2.04
|-0.73
|Бензин А-95 евро
|27.14
|0.06
|2.09
|-0.82
|Дизельное топливо евро
|23.34
|0.25
|1.11
|-3.25
Довідково:
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