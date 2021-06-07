Ціна газу минулого тижня дещо стабілізувалась — УЕБ

Ціна газу минулого тижня дещо стабілізувалась, все ж залишаючись на рівні близько 11000 грн. Продавці на УЕБ активно пропонували ресурси природного газу, проте покупці в більшій мірі не погоджувались на запропонований рівень цін.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Минулого тижня 14 компаній-ініціаторів торгів формували стартові позиції як на продаж, так і на купівлю ресурсів. Компанії активно пропонували ресурси червня, липня та природний газ в ПСГ. Загалом спостерігався значний розрив між пропозиціями ініціаторів на купівлю та продаж ресурсів.

З початком червня компанії пропонували, крім ресурсу поточного місяця, ресурси наступних місяців літа. Ціни всіх пропонованих місячних ресурсів в ГТС знаходились приблизно на одному рівні, тобто тренду на зниження цін наступних місяців не спостерігалось. Газ в ПСГ торгувався за ціною на рівень нижче від інших ресурсів природного газу.

Протягом минулого тижня реалізовано 70 тис. куб. м. природного газу ресурсу червня. Останні котирувальні ціни, що склалась на УЕБ минулого тижня на ресурс червня станом на п’ятницю, становили 11170 грн. за тис. куб. м. (передплата), 11480 грн. за тис. куб. м. (післяплата).

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки та укладали угоди як в сегменті внутрішньодобового ринку, так і на ринку «на добу наперед». Загалом протягом тижня було реалізовано 295 тис. куб. м. Станом на п’ятницю остання ціна ринку «на добу наперед» складала 11027,78 грн., остання ціна внутрішньодобового ринку – 11190 грн.

Імпорт природного газу з європейського напрямку надходив з Угорщини по 0,3 млн. куб. м. на день. Обсяг внутрішнього видобутку складав за середньодобовим значенням близько 54,2 млн. куб. м. на добу. Показник споживання на 3 червня склав 36,73 млн. куб. м. Закачування природного газу значно перевищує відбір з ПСГ, загалом це вітчизняний ресурс і на 3 червня в сховищах України знаходилось 15,69 млрд. куб. м. природного газу, що на 0,2 млрд. куб. м. більше, ніж на кінець минуло тижня.

У Європі продовжується тенденція щодо низького заповнення газових сховищ, що негативно впливає на оптові ціни газових ринків. У травні США поставили новий рекорд з експорту СПГ, високі ціни в Азії і Європі через низькі запаси газу на цих ринках є вигідними для постачальників. Американські термінали завантажили в 95 танкерів рекордні 6,75 млн. т. LNG – 9,3 млрд. кубометрів газу.

Протягом тижня найнижчі котирування спостерігались на хабі CEEGEX, які станом на 4 червня становили 25,44 євро/Мвт-год. На інших хабах спотова ціна була вищою — до 27,46 євро/Мвт-год.

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