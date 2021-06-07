Другий енергоблок Южно-Української АЕС зупинено для проведення планово-попереджувального ремонту

5 червня о 1 годині 47 хвилин другий енергоблок Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми України для проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням палива тривалістю 65 діб.
Повідомляє Енергоатом.
Планується провести середній ремонт реактора з повним вивантаженням активної зони; капітальні ремонти, експлуатаційний контроль металу, технічне опосвідчення парогенератора №3, головного циркуляційного насоса (ГЦН) №2, фільтрів спецводочистки, маслоохолоджувачів підживлювальних насосів та маслосистеми ГЦН.
ППР передбачає також проведення вихорострумового контролю теплообмінних трубок парогенераторів №1-4; капітальні ремонти турбіни турбоживильного насоса Б, насосів технічної води відповідальних споживачів першої, другої, третьої систем безпеки та їх електродвигунів, середній ремонт турбогенератора та інші роботи.
Раніше Термінал писав, що строк експлуатації більшості українських атомних енергоблоків може бути продовжений у два рази — Енергоатом.