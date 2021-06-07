Другий енергоблок Южно-Української АЕС зупинено для проведення планово-попереджувального ремонту

Обновлено: Июнь 07, 2021. Тэги: , ,

Другий енергоблок Южно-Української АЕС зупинено для проведення планово-попереджувального ремонту

5 червня о 1 годині 47 хвилин другий енергоблок Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми України для проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням палива тривалістю 65 діб.

Повідомляє Енергоатом.

Планується провести середній ремонт реактора з повним вивантаженням активної зони; капітальні ремонти, експлуатаційний контроль металу, технічне опосвідчення парогенератора №3, головного циркуляційного насоса (ГЦН) №2, фільтрів спецводочистки, маслоохолоджувачів підживлювальних насосів та маслосистеми ГЦН.

ППР передбачає також проведення вихорострумового контролю теплообмінних трубок парогенераторів №1-4; капітальні ремонти турбіни турбоживильного насоса Б, насосів технічної води відповідальних споживачів першої, другої, третьої систем безпеки та їх електродвигунів, середній ремонт турбогенератора та інші роботи.

Раніше Термінал писав, що строк експлуатації більшості українських атомних енергоблоків може бути продовжений у два рази — Енергоатом.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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