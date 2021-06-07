Рубрика | Официоз, Украина

Глава держави дав старт проекту «Зелена країна»

Обновлено: Июнь 07, 2021. Тэги: ,

Глава держави дав старт проекту «Зелена країна»

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія» підписав указ про старт проекту «Зелена країна».

Повідомляє сайт Президента України.

«Ми розпочинаємо проект «Зелена країна». Одразу скажу – це не політичний, а суто екологічний проект для природи й довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. Задля цього у найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев», – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на форумі.

Крім того, Глава держави окреслив найважливіші напрямки у сфері екології та захисту довкілля.

Так, за словами Президента, в останні два роки запроваджуються зміни в галузі надрокористування, яка довгий час асоціювалася виключно з корупцією та незаконним видобутком. Зокрема, за рішенням Ради нацбезпеки і оборони розпочався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих сплячих ліцензій.

Другим напрямком Президент назвав протидію промисловому забрудненню та забезпечення екологічного контролю, що є однією з найголовніших умов для належної охорони довкілля, якості повітря та води для українських громадян.

Він зазначив, що наразі створено спеціалізовану екологічну прокуратуру та відповідні підрозділи Національної поліції для системи нагляду.

Третій напрямок, за словами Володимира Зеленського, стосується водних ресурсів та забезпечення українців якісною питною водою.

За словами Президента, триває підготовка до управління річковими басейнами, побудовано чотири сучасні лабораторії, і, відповідно до європейських принципів, почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України.

Також, за його словами, ухвалено закони й запущено систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів у промисловості, законодавство у сфері обігу озоноруйнівних речовин. А уряд незабаром ухвалить оновлені амбітні цілі України у Паризькій угоді.

Читайте у Терміналі: УЕБ: Сезонний дефіцит необробленої деревини викликав зростання цін.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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